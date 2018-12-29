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ضبط 220 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

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محافظة الاسماعيلية
محافظة الاسماعيلية

حسن عاشور

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أعلن عماد حجازي المتحدث الرسمي باسم تموين الإسماعيلية عن ضبط 220 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بالفردان.

وقال حجازي في بيان له :"تمكنت حملة تموينية من مديرية التموين بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس نبيل الغريب مدير عام التموين والمهندس رأفت رشاد وكيل المديرية ورئاسة المهندس عبد القادر ابوحمد مدير إدارة تموين المركز من ضبط عدد 220 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وأشار إلى أنه  تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 2018 جنح المركز.

واضاف :"كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 9 محاضر بسبب زيادة السعر الرسمي وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم حمل شهادات صحية".

 شارك فى الحملة المفتشون عبد العزيز محمد وإبراهيم احمد وممدوح فهمى وصابر حسين

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء  حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بضرورة تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية


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