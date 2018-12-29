ماذا قال حازم إمام عن عودة رمضان صبحى ومدرب الأهلي الجديد

29 ديسمبر 2018 - 07:15 م

صلاح أحسن لاعب في أفريقيا.. وتواجد وليد في قائمة الكاف انجاز كبير



تنظيم أمم افريقيا 2019 قرار دولة وليس اتحاد الكرة .. وقادرون علي احتضان العرس الافريقي

الزمالك لم يفز بالدورى .. والمنافسة صعبة مع الأهلى وبيراميدز

يعد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، واحد من أفضل اللاعبين المصريين علي مر التاريخ، إذ خاض فترة احتراف ناجحة في اودينيزي الإيطالي، ثم عاد ليكتب التاريخ مع ناديه الزمالك قبل اعتزاله واتجاهه للتدريب مع أحمد حسام ميدو بالفريق الأبيض، وبعدها اتجه للإدارة وأصبح عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة.

إمام الموهوبين -كما تحب جماهير الزمالك ان تلقبه- فتح قلبه لـ"المصريون"، متحدثا في العديد من الأمور الهامة التي تشغل بال كل عشاق الرياضة في الفترة الأخيرة، فإلى نص الحوار:-

فى البداية .. كيف تري مواجهة الزمالك واتحاد طنجه المغربى فى البطولة الكونفدرالية؟

فى كرة القدم، كل المواجهات صعبة، ولكن يجب أن تعمل طنجة حسابا وتخاف من الزمالك وليس العكس، الفريق المغربي متأخر هذا الموسم في الدوري لم يفز الا في مباراتين فقط ويتواجد بالمركز الحادي عشر بعكس الزمالك صفوفه مكتملة ويحتل صدارة الدوري المصري، الزمالك يلعب علي البطولة لذا سيواجه فرق صعبة ويجب أن يجتاز كل الفرق، ومباريات الذهاب والعودة تحتاج إلى خبرات كبيرة، وأعتقد ان اقامة لقاء العودة في القاهرة يزيد من فرص الزمالك فى الصعود الى الدور التالي.

وما تعليقك على مجموعتى الأهلى والاسماعيلى فى دورى أبطال افريقيا؟

الاسماعيلي مجموعته صعبة "ربنا معاهم"، الفريق الساحلي غائب عن البطولات الافريقية ، منذ فترة طويلة، فترة كبيرة لا يشاركون في افريقيا، واعتقد ان المركزين الاول والثاني سيكون عليهما صراع كبير في ظل وجود الافريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي، وشباب قسطنطين الجزائري، أما بالنسبة لمجموعة الأهلي فهي سهلة نسبيًا فى ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو المارد الاحمر، فى ظل بلوغهما الدور النهائى في أخر بطولتين تواليًا، واعتقد ان الصراع علي بطاقتي الصعود سيجمع بطل مصر مع سيكون مع فيتا كلوب الكونغولي، لاسيما أن الفريقان الإخران مستواهما ضعيف.

كيف تري تنظيم مصر لامم افريقيا 2019؟

التنظيم يعني دولة وليس اتحاد الكرة، ليس سهلا ان تنظم بطولة قبلها ب4 شهور فقط، وهي ثقة من الاتحاد الافريقي في مصر، ونحن قادرون علي تنظيم البطولة.

ما رأيك في تواجد وليد سليمان بافضل عشرة لاعبين في افريقيا؟

تواجد وليد سليمان ضمن العشرة الأفضل في افريقيا، انجاز خصوصًا انه يلعب في الدوري المصري والآخرون محترفون بدوريات أوروبية، فوز وليد بالجائزة صعب ولكن تواجده ضمن العشرة هو إنجاز له.

ومن تتوقع أن يفوز بالجائزة؟

رأيي أن محمد صلاح هو الأفضل بين كل الموجودين، خاصة أنه يسير بمستوي مميز هذه الفترة قبل أيام من إعلان الجائزة.

كيف تري عودة رمضان صبحي للأهلي؟

كنت أتمني، أن يستمر رمضان في الاحتراف الخارجى، لاكتساب الخبرات، لاسيما في ظل صغر سنه، واري ان عودته خسارة كبيرة، لكنه سيفيد الاهلي فنيًا بلا شك.

وما تعليقك على تولى الأوروجواني لاسارتي تدريب الأهلي؟

مهمته صعبة خاصة أنه سيتسلم المهمة في نصف الموسم.

ما هي المراكز التي تحتاج للدعم في الزمالك؟

الزمالك فريق متكامل لا يحتاج صفقات كثيرة، ينقصه فقط ظهير أيسر ومهاجم.

من الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم؟

بطل الدوري لسه بدري، الزمالك هو بطل الشتاء، الأهلي لديه مؤجلات اذا فاز بها سيكون الفارق بينه وبين الأبيض قليلا، أيضا بيراميدز يؤدي بشكل قوي.

ردك علي جمهور الزمالك الذي يعتبر القرعة موجهة؟

القرعه موجهة؟ الله أعلم.. مواجهة الزمالك واتحاد طنجة صعبة ولكن كما قلت مسبقا، طنجه هو من يجب عليه ان يخشي الزمالك وليس العكس.