  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
صلاح والنني

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وآرسنال "النني"

حازم إمام

حازم إمام: عودة رمضان صبحى خسارة كبيرة.. والإسماعيلى محتاج معجزة

الصناديق الخاصة

أسباب صعوبة ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

السباعي

آخر ما قاله «السباعي» قبل ساعة من وفاته

أمطار

"الأرصاد" تحذر من الساعات القادمة

تواضروس

الكنيسة: نصلي إلى الله ليعود الإرهابيون إلى وعيهم

التموين

«التموين» تقرر إسعاد المصريين في 2019

ماجدة الرومي

الإطاحة برئيس قناة بسبب فيديو«غير لائق» لفنانة شهيرة

وزير الداخلية

الداخلية 2018.. ضربات استباقية للإرهاب وتجار الكيف

جواو تيشيرا دي فاريا

فضيحة جنسية تطارد معالج المشاهير

"الصحة" تستقبل خبير "قلب" عالمي في مستشفى الشيخ زايد

آخر الأخبار

وزارة الصحة
الصحة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الصحة" تستقبل خبير "قلب" عالميًا في مستشفى الشيخ زايد

#

نشطاء لـ«راموس» على تويتر: «الشحات هيعورك»

#

حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

#

حادث ينهي حياة أسرة بالشيخ زايد



أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن استقبال مستشفى الشيخ زايد التخصصي، للخبير العالمي الدكتور حسام الجندي، استشاري أمراض القلب بمستشفى الأميرة الكسندرا بلندن واستشاري القلب في مركز assex cardiothoratcic لأمراض وجراحات القلب والصدر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن زيارة الخبير تأتي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ برامج زيارات الخبراء الأجانب والمصريين.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه سيتم عقد محاضرات لأخصائي القلب وشباب الأطباء كما سيعقد ورشتي عمل الأولى عن استخدام الموجات الصوتية على القلب من خلال المرئ والثانية عن استخدام الموجات الصوتية ورسم القلب بالمجهود.

ولفت «ضاحي»، إلى أن «الشيخ زايد» من المستشفيات المتميزة في أمراض وجراحات القلب وتضم وحدة لقسطرة القلب والشرايين الطرفية وتجرى بها العديد من الإجراءات الطبية المتقدمة المتميزة وعلى رأسها تركيب الصمام الأورطي بالقلب دون جراحة والتي بدأ إجرائها لأول مرة منذ عدة أشهر بنجاح كبير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة
» بث مباشر.. لقاء الأهلي والداخلية
» فيديو.. سقوط مروحية إماراتية برأس الخيمة
» تشييع جنازة الإعلامي محمد السباعي بمسقط رأسه بالشرقية
» "صلاح" يقود ليفربول أمام آرسنال "النني" الليلة
» شاهد.. المتحدث العسكري ينشر فيديو عن التعبئة والتجنيد
» الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وآرسنال
» رئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات تفجيرالهرم
» صور.. "لاسارتي" يتابع مباراة الأهلي والداخلية من المدرجات
» مصرع طالبة تحت عجلات القطار بأسوان
» الصين تصدر قائمة سلبية للاستثمار على مستوى البلاد

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي