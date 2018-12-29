ضبط سمكري وآخر يغيران معالم السيارات المسروقة

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نجح قطاع الأمن العام فى ضبط شخصين بطوخ بالقليوبية كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى التلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بالسيارات المتحصل عليها من وقائع السرقات لإعادة ترخيصها فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومن بنودها ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

 وردت معلومات لرئيس وحدة مباحث المرور بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام ( صاحب ورشة سمكرة، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "تبديد، إتلاف" )- عامل بالورشة، مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس "تبديد،سرقة").. بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى التلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بالسيارات المتحصل عليها من وقائع السرقات، وإخفاء معالمها وإضافة مفردات أخرى على خلاف الحقيقة، لإعادة ترخيصها متخذان من الورشة ملك الأول مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بالورشة على ( 3 سيارات - موتور سيارة - الأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع وقطعة شاسيه - 4 لوحات معدنية لسيارات ملاكى قليوبية )، وبفحص المضبوطات تبين وجود طمس برقمى الشاسيه والموتور الخاصين بالسيارات وأن السيارتين مُبلغ بسرقتهما بدائرتى قسمى شرطة "الزاوية الحمراء - حدائق القبة"، والموتور خاص بسيارة مُبلغ بسرقتها من دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأضاف الأول بقيامه بشراء السيارتين من عاطل، مقيم بدائرة مركز شبين القناطر " نظير مبلغ مالى، وأمكن ضبط الأخير، وقرر قيامه بشراء السيارتين من عاطل آخر"محبوس حاليًا على ذمة قضية سرقة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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