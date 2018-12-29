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"صلاح" يقود ليفربول أمام آرسنال "النني" الليلة

الرياضة

صلاح والنني
صلاح والنني

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

أرسنال

محمد النني

يلتقي بعد قليل فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع نظيره أرسنال المحترف بين صفوفه محمد النني لاعب منتخب الفراعنة، علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

يدخل ليفربول المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق توتنهام الثانى برصيد 45 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول فى لقاء أرسنال على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، لوفرين ، ارنولد

الوسط: فاينالدوم ، شاكيرى ، فابينيو

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، مانى

فى المقابل يبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: ليشتاينر ، موستافى ، سوكراتيس ، نيلز

الوسط: توريرا ، تشاكا ، كولاسيناك

الهجوم: اوباميانج ، رامسى ، أيوبى

وتواجد النجم المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء أرسنال خلال مواجهة ليفربول.


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