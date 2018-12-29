الضوي توقيع بروتوكول تعاون مع "مصر الخير" لخدمة 50 ألف مواطن

29 ديسمبر 2018 - 06:24 م





صرح المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة، ومؤسسة مصر الخير، لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بقرية بنى عدى بمركز منفلوط، حيث تم اعتماد مبلغ 10.5 مليون مُقدمة من مؤسسة مصر الخير، لتحسين ضغوط مياه الشرب والوصول بجودة الخدمة المقدمة إلى أفضل المواصفات.



وقال المهندس محمد صلاح الضوى: يتضمن المشروع دق وتنفيذ بئرين جوفيين يشملان المحرك والطلمبات ومنظومة الكلور، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة بأقطار (4، 6، 12 بوصة)، وذلك وفقاً للموازنة المالية المعتمدة، موضحاً أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار التعاون بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة، وإيماناً بمصداقية الرؤية الواعية بضرورة بناء الإنسان قبل البنيان، وزيادة وعيه وفكره التنموى.



ورحب المهندس محمد صلاح الضوى باستمرار التعاون مع مؤسسة مصر الخير، لاتمام تنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بقرية بنى عدى بمركز منفلوط، والذى سيجنى ثماره المرجوة 50 ألف مواطن بقرية بنى عدى



وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والمتمثلة فى إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، من خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة بنجع جزيرة قاو بمركز البدارى، بطول 1500 م، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية ساو بمركز ديروط ، وحفر بئرين بمنطقة العقال القبلى بمركز البدارى بعمق 125 م، بطاقة إنتاجية 30 لتر/ثانية، وحفر بئرين بمحطة ساو بمركز ديروط بعمق 150 م، بطاقة إنتاجية 30 لتر/ثانية، وتركيب 1005 وصلات مياه للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بمراكز (ديروط، القوصية، منفلوط، الفتح، أبنوب، أبوتيج، ساحل سليم)، بمحافظة أسيوط.





