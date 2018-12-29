"الأرصاد" تحذر من الساعات القادمة

29 ديسمبر 2018 - 06:19 م

حذر محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات الليل القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويصبح الجو شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل خفيفة على القاهرة.

ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الصباح المبكرة، وساعات الليل المتأخرة، مشيرًا إلى أن هناك شبورة مائية على المناطق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية خلال ساعات الصباح.

وسجلت درجات الحرارة التالي: "القاهرة العظمى 17 والصغرى 12، الإسكندرية 16 والصغرى 12، شرم الشيخ 22 والصغرى 13، الوادي الجديد 18 والصغرى 6، أسوان العظمى 19 والصغرى 9".