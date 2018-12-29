برلماني : التصدي للإرهاب مسئولية مجتمعية

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استنكر النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة المريوطية بالجيزة، وأسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصا، من السائحين على يد عدد من العناصر الإرهابية، التي تستهدف زعزعة حالة الأمن والاستقرار التى تعيشها البلاد.

ووصف عبدالقادر، الحادث الإرهابي، بأنه طعنة غادرة في وجدان الوطن، مطالبا وزارة الداخلية بفرض المزيد من السيطرة الأمنية حول المنشآت الهامة والميادين المختلفة لتأمينها وإحباط العمليات الإرهابية التي تستهدف إحداث حالة من البلبلة داخل البلاد، استعدادا لمثل هذه العمليات التي تتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيدة .

وطالب عبد القادر، بتغليظ العقوبات الخاصة بمحاكمة الإرهابيين، وتكثيف الإجراءات الأمنية التي تواجه بها الدولة العمليات الإرهابية الخسيسة، مشددا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تثني المصريين عن بناء دولتهم الحديثة، ولن تغير نظرة العالم لمصر وجهودها في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، لافتا إلى أن العالم يقدر جهود مصر لدحر الإرهاب.

وكشف عبد القادر، أن الإرهاب الأسود لا دين له ولا وطن، مشيرا إلى أن التصدى للإرهاب مسئولية مجتمعية موضحا أن ما يحدثه الإرهابيون من جرائم يزيد المصريين إصرارا على ملاحقتهم فى كل مكان حتى يتم القضاء عليهم تماما واقتلاعهم من جذورهم.


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