«العبسي» تشيد بالجهود الأمنية في التصدي للإرهاب

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أثنت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، علي الرد السريع للأجهزة الأمنية بالدولة لمهاجمتها لأوكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة ودور العبادة والأبرياء من أبناء الوطن والزائرين المحبين لمصر .

ووجهت رئيس اللجنة النوعية، التحية الي وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية والمعنية بالدولة لسرعة الرد علي الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرض له بعض السائحين أمس بالجيزة، مشيدة بجهودهم التي يبذلوها لمواجهة ذلك .

وأكدت رئيس اللجنة، أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان وستظل متماسكة وقوية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقوة أبنائها المخلصين من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، مهما تعرضت له من أعمال خسيسة وإجرامية من قبل جماعات متطرفة لا دين لها ولا وطن، تهدف الي زرع الفتن وإسقاط الدولة.

وقالت الدكتورة منال العبسي، أن النجاحات التي حققتها القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي فى مختلف المجالات، بجانب الضربات الاستباقية التي قام بها رجال الجيش والشرطة علي أوكار المتطرفين ونجاحهم في القضاء علي الجماعات الإرهاب في سيناء وتجفيف منابع التمويل والإمدادات التي كانوا يتلقونها سواء في الداخل او الخارج، أصابتهم بحالة من الجنون، كما أصابت الدول الراعية لهم بحالة من الإحباط، وبعثت لهم برسالة بأن لهذا الوطن رجال قادرون علي الدفاع عنه وحمايته مهما كانت المؤامرات والمخططات التي وضعت له.

 

وأضافت العبسي قائلة : " ستظل مصر المحبة هي بلد الأمن والأمان، ولما لا فقد كانت هي الحضن الآمن للسيدة العذراء مريم وابنها المسيح عليه السلام من اضطهاد الحاكم الروماني الفاشي "هيرودس"، وجاؤا إلى مصر منذ أكثر من ألفي عام وباركوا الأرض التي وطأت قدم السيدة مريم عليها وهذا بتوجيه الله عز وجل ليجدوا الأمن والأمان في حضن المحروسة "، الأمر الذي يثبت للعالم أجمع بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.


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