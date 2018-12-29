طرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز بغرب المتوسط منتصف 2019

29 ديسمبر 2018 - 06:02 م



أعلنت وزارة البترول الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط خلال العام الجاري، استعدادا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بهذه المنطقة منتصف 2019.



وأضافت الوزارة في بيان لها أنها أطلقت في عام 2018 العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير.



وأشارت الوزارة إلى أنه من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر في نهاية العام، بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمي في تلك المنطقة، حيث يمثل ذلك إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.





