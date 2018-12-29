"الأعلى للإعلام" يناقش ترخيص المواقع الإلكترونية

29 ديسمبر 2018 - 05:57 م

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، غدا الأحد، لبحث عدد من الملفات الهامة ومتابعة أعمال اللجان.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع، طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية المقدمة للمجلس، والبت في الطلبات المقدمة.

كما سيناقش المجلس متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، والذي يستهدف إيجاد آلية مشتركة لتفعيل دور الإعلام فى مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.