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سفير مصر بالجزائر يحضر حفل اختتام مهرجان الموسيقى الأندلسية

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الجزائر
الجزائر

حسن عاشور

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حضر السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، حفل اختتام الدورة الـ13 لمهرجان الموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة بدار أوبرا الجزائر.

جاء ذلك بحضور المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وعدد من المسئولين الجزائريين ونحو 2000 مشاهد، الحفل الذي شارك فيه فرقة التخت الشرقي المصرية بقيادة الدكتور ياسر معوض.

وقدمت الفرقة المصرية مجموعة من أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد درويش ومحمد عبد الوهاب، إضافة إلى قصيدة لنزار قباني عن "جميلة بوحيرد" تم تلحينها خصيصاً وتقديمها للمناضلة الجزائرية التي حضرت حفل الختام.

وأعرب الدكتور ياسر معوض قائد الفرقة عن سعادته بتجاوب الجمهور مع الأغاني التي قدمتها الفرقة، مشيراً إلى أن فرقته شاركت في حفلة أخرى بولاية عين الدفلي بحضور والي الولاية والمئات من المشاهدين الذين تفاعلوا مع أغاني الفرقة.

وأضاف معوض أنه حرص على أن يبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني الجزائري الذي لحنه الموسيقار محمد فوزي، إضافة للنشيد الوطني المصري، كما اختتم الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية للتأكيد على التقارب المصري الجزائري.


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