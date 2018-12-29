هدية بـ14 مليون دولار لـ"كاردشيان".. تعرف عليها

29 ديسمبر 2018 - 05:54 م

قدم النجم العالمي كاني ويست لزوجته النجمة كيم كارشيان نجمة تليفزيون الواقع هدية ثمينة بمناسبة أعياد الميلاد بلغت قيمتها 14 مليون دولار.

والهدية عبارة عن فيلا سكنية فاخرة ذات مساحة كبيرة في بناء ضخم يتألف من 18 طابقا، ويطل مباشرة على شاطئ ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ويعرف هذا المبنى بأنه "بناء الأغنياء" لأن الذين يملكون شققا فيه هم من أثرى الأغنياء والمشاهير، وتتألف الشقة من أربع غرف نوم وخمس حمامات وتبلغ مساحتها مساحتها 4700 قدم مربعة.

كما يحتوي المبنى أيضا على صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة ومنتجع صحي فاخر، فضلا عن كونه يطل على شاطئ البحر مباشرة.

وقد حصل كاني ويست على عرض مغر لشراء الشقة، فبعد أن كان سعرها 15.5 مليون دولار، جرى تخفيض المبلغ إلى 14 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن كيم كارداشيان وعائلتها طالتهم سهام الانتقاد كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب تباهيهم بثرواتهم وممتلكاتهم الفاخرة.