مصرع مسن أشعل النار في نفسه

29 ديسمبر 2018 - 05:43 م

لقى مسن فى العقد السادس من العمر مصرعه نتيجة قيامه بإشعال النيران فى نفسه بناحية نجع خليفة بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وتلقى اللواء هشام الشافعى، مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد إخطار من المستشفى العام بدخول مسن جثة هامدة نتيجة أصابته بحروق متفرقة فى لجسم.

وانتقل على الفور رئيس مباحث المركز ومعاونة وتبين وفاة المدعو" أ خ" 56 عام، عامل، يقطن بناحية نجع خليفة بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، نتيجة قيامة بسكب مواد بترولية على نفسه وأشعل النيران فى ذاته، وتم نقل الجثة الى المستشفى العام وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.