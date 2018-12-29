مصرع عامل سقط من أعلى مبنى مصنع بالعاشر

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لقى عامل مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه من أعلى مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بسقوط عامل من أعلى سطح أحد المبانى بمصنع ما أسفر عن وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى"التأمين الصحى” بمدينة العاشر من رمضان، تحت تصرف النيابة العامة.


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