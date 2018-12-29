"أزارو" يقود الأهلي أمام الداخلية

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الداخلية

الدورى العام

الاهلى

محمد يوسف

شريف اكرامى

قرر الكابتن محمد يوسف مدرب النادي الأهلي الاعتماد علي اللاعب المغربي وليد أزارو لقيادة هجوم الفريق أمام الداخلية في لقاء اليوم علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة وهي احد المؤجلات من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز السابع في البطولة ورصيده 23 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

الحارس: شريف إكرامي

الدفاع: أيمن أشرف - أحمد علاء - محمد هاني - أحمد فتحي

الوسط: إسلام محارب - عمرو السولية - ناصر ماهر - هشام محمد - أحمد الشيخ

الهجوم: وليد أزارو

ويجلس على دكة البدلاء: مؤمن زكريا وأحمد حمودي ومحمد الشناوي ومروان محسن ومحمد شريف وعلي معلول وكريم نيدفيد.

وخرج من قائمة اللقاء كل من ميدو جابر وباسم علي.

ومن جانبه، يدفع علاء عبد العال مدرب الداخلية بحسام باولو كرأس حربة أمام الأهلي.

واختار عبد العال التشكيل التالي:

الحارس: محمد صبحي

الدفاع: محمود شديد - أحمد صابر - رشاد فاروق - أحمد أوكا - إبراهيم أبو اليزيد

الوسط: إيمانويل أجيبتور - سعيدو سيمبوري - إسلام جابر

الهجوم: حسين رجب - حسام باولو


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