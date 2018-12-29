  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:40 م
بحث متقدم
جواو تيشيرا دي فاريا

فضيحة جنسية تطارد معالج المشاهير

الأهلي

بث مباشر.. لقاء الأهلي والداخلية

ماجدة الرومي

الإطاحة برئيس قناة بسبب فيديو«غير لائق» لفنانة شهيرة

بشار الأسد

بمساعدة عربية أمريكية.. 3 انتصارات للأسد في أسبوع

التموين

«التموين» تقرر إسعاد المصريين في 2019

وزير الداخلية

الداخلية 2018.. ضربات استباقية للإرهاب وتجار الكيف

حادث المريوطية

أول تعليق لـ"فيتنام" على حادث المريوطية

صلاح

"فيفا" تبرز "صلاح" ضمن الأفضل عالميا في 2018

حسين الشحات

بالأرقام.. مبلغ خيالي من الأهلي لإنهاء "الشحات"

إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس

تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية من طاجيكستان

آخر الأخبار

مطار شرم الشيخ يستقبل ثاني رحلات "الشارتر" الألمانية
مطار شرم الشيخ يستقبل ثاني رحلات "الشارتر" الألمانية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

#

30 فنانًا تشكيليًا عالميًا يشاركون في "ملتقى شرم الشيخ الدولي للفنون"

#

تركيا وألمانيا وأوكرانيا وسويسرا أبرز رحلات الغردقة وشرم

#

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية من كازاخستان

السياحة

مطار

شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أول طائرة سياحية من دولة طاجيكستان  في أول تعاون سياحي بين البلدين، وعلى متنها 157 سائحًا.

وانطلقت الطائرة من مطار دوشينباي، وعدد مقاعدها 186 مقعدًا، ونظمت تلك الرحلة بالتنسيق بين شركة جوس للسياحة بمصر، وشركة كومباس بطاجيكستان على خطوط شركة سيمون إير الطاجيكستانية.

وتم استقبال السياح بالورود، وأعربوا عن سعادتهم لزيارة شرم الشيخ التي تتمتع بالطقس الرائع.

وكان في استقبال الطائرة اللواء عبدالفتاح حلمي المتحدث الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء،  نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وخسرو ناظري، سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بشرم الشيخ، وتامر  يوسف رئيس مجلس إدارة شركة جويس السياحة، ومحمد يوسف القنصل الفخري لكازخستان، والدكتور أحمد السمري، القنصل الفخري لروسيا.

وقال  محمد يوسف، القنصل الفخري لدولة كازخستان، والمدير التنفيذي للشركة المنظمة للرحلة، إن الطائرة ستعمل بشكل مستمر بين طاجيكستان وشرم الشيخ،  مشيدًا بدور اللواء خالد فودة، والمسؤولين بالسياحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "أزارو" يقود الأهلي أمام الداخلية
» "هنية" يزور "دير اللاتين" للتهنئة بأعياد الميلاد
» مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية من طاجيكستان
» من عمر 9 إلى 12 عامًا.. افتتاح جامعة الطفل بسوهاج
» بمساعدة عربية أمريكية.. 3 انتصارات للأسد في أسبوع
» "الجبلاية" تنعي "السباعي" في لقاء الأهلي والداخلية
» بدء تسليم الدفعة السابعة من "دار مصر" بالقاهرة الجديدة
» خبير فى الغدد الصماء والسكر بالمركز الطبى العالمى
» تفاصيل رسالة رئيس وزراء عربي لـ"الأسد"
» مد أجل الحكم على الخلايا العنقودية لـ15 يناير
» مفاجأة جديدة تقلب الموازين فى انفجار أتوبيس الهرم

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عشاء

    06:36 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي