» من عمر 9 إلى 12 عامًا.. افتتاح جامعة الطفل بسوهاج

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سوهاج

جامعة الطفل

أحمد عزيز

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الموافق 29 ديسمبر الجاري جامعة الطفل، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، "إن تلك الجامعة كانت بمثابة حلم واليوم بفضل الله واجتهاد الزملاء وتعاون أكاديمية البحث العلمي تحقق".

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من تنفيذ فكرة جامعة الطفل هو الارتقاء بعقول أطفال مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بعيدا عن التلقين والحفظ واطلاعهم على آفاق علمية جديدة، وذلك بالربط بينهم وبين المرحلة الجامعية لاكتشاف ماهيتها والتعرف على الفرق بين الكلية العملية والنظرية، وكذلك حضور المحاضرات، واختبار التجارب العلمية والتفاعل من خلال ورش العمل، وتنفيذا لرؤية ورسالة الجامعة ودورها التنويري والمجتمعي كمنبر للتعليم ليس فقط لطلاب الجامعة بل لكافة الفئات والأعمار.

وقال الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، إن فكرة إنشاء الجامعة جاءت من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتم تنفيذها في الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة لرؤية الأكاديمية بتعزيز المجتمع المصري من خلال أطفال اليوم.

وأشار منسق الجامعة إلى أن الفئة المستهدفة من الطلاب من عمر 9 إلى 12 عاما، وتم تقسيم الطلاب وعددهم 78 إلى مجموعتين A وعددهم 25 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية وB وعددهم 53 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، حيث تم ترشيح 10 طلاب من جامعة الطفل بناء على عدة اختبارات ومعايير لحضور المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل، يومي 9، 10، إلى جانب محاضرات و9 ورش عمل ودروس عملية إلى جانب الأنشطة الترفيهية، ويستهدف البرنامج أيضا المعلمون داخل المدارس، أساتذة الجامعة وأولياء الأمور لإكسابهم مهارات التعامل والتدريس لهؤلاء الأطفال.



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