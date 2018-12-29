«التموين» تقرر إسعاد المصريين في 2019

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عام مضى حمل بين طياته العديد من المشاكل الخاصة بالسلع التموينية والحذف العشوائي، وأخيرًا سوء البضاعة المقدمة للجمهور بمنافذ الوزارة.

ومع قدوم عام جديد، وعدت وزارة التموين بالعديد من الأخبار السارة للمواطنين، التى سيتم الإعلان عنها خلال يناير المقبل.

الوزارة وعدت بترشيد الدعم العيني، لطرح الخبز كقيمة نقدية بدل الكميات، مع استمرار سعر ثمن رغيف الخبز على بطاقة التموين خمسة قروش، بهدف حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية والسلع التموينية.

ليس هذا فحسب، بل وعدت الوزارة أيضًا بعودة الأفراد المحذوفين بالخطأ من بطاقات التموين، فور تصحيح البيانات الخاصة بهم، مناشدة المواطنين سرعة التقدم بالتظلمات لمكاتب التموين فى حالة وجود نقص فى عدد الأفراد المسجلين فى البطاقة.

من جانبه علق مستشار وزير التموين عمرو مدكور قائلًا: "إن الوزارة وعلى رأسها الدكتور على مصيلحى ستشهد بداية من العام المقبل، تطبيق عدة إجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه".

وتابع، فى تصريحات لـ"المصريون"، أن المواطن سيشعر بهذا من تلقاء نفسه، مؤكدًا أنه ستتم إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية وعودتهم مرة أخرى إلى المنظومة بأكملها بعدما قاموا بتحديث بياناتهم داخل الوزارة.

وأضاف: "الحذف جاء نتيجة أخطاء قام بها المواطن، خاصة مع وجود مواطنين يأخذون أكثر من حقهم بكثير وأكثر من مرة، ولكن كل من عدل هذه الأخطاء عاد مرة أخرى إلى المنظومة الجديدة".

وأشار إلى أن الوزارة أصبحت تملك قاعدة بيانات كاملة وسليمة، تجعلها تعطى لكل ذى حق حقه.

وقال: "الوزارة تلقت 8 ملايين طلب لإضافة المواليد على البطاقات التموينية، حتى وقتنا هذا، ونحن بصدد تسجيلهم؛ تمهيدًا لصرف مقررات لهم فى بداية العام الجديد".

فى السياق نفسه، علق أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، فى تصريحات مقتضبة، قائلا إن الوزارة سوف تفعّل خدمة الخط الساخن لاستقبال شكاوى الوزارة حول مشكلات منظومة وبطاقات التموين، وجميع مشكلات الوزارة على رقم مختصر لها وهو "19959".

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن الوزارة توجه المواطنين إلى تصحيح أخطاء البطاقة التموينية الخاصة بهم بداية من هذا الأسبوع ليتسنى للوزارة إعطاء التموين الكامل لهم فى العام الجديد.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث 25% فقط من بطاقات التموين، وبدأت فى تطبيق إجراءات حذف الأفراد غير المستحقين من بطاقات التموين وإضافة الأفراد المحقين.

فى الوقت الذى تحدث فيه مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن الوزارة تلقت 8 ملايين طلب لإضافة المواليد على البطاقات التموينية، حتى الآن، وأنها تعمل مع وزارة الإنتاج الحربى لتسجيل الطلبات، تمهيدًا لصرف المقررات من أول يناير المقبل.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أنه بعد تسجيل الطلبات، سيتم استبعاد المكرر منها، موضحًا أن بعض المواطنين تقدّموا بطلباتهم أكثر من مرة، عبر الموقع الإلكترونى «دعم مصر»، وأيضًا بتسليمها إلى مكاتب التموين، وبالتالى سيتم حذف التكرارات لإنشاء قاعدة بيانات سليمة.

 وكشف المسئول عن إعادة نحو نصف مليون مواطن إلى البطاقات، للحصول على حصصهم من المقررات التموينية مرة أخرى، بعد قبول تظلماتهم، موضحًا أن أسماءهم كانت قد حُذفت بسبب عدم اكتمال البيانات.

ولفت إلى أن الوزارة ستستبعد فى المرحلة المقبلة، الأغنياء الذين يملكون سيارات فارهة ويسكنون فى «الكومباوندات» ويصرفون المقررات التموينية، مثل مستحقى الدعم، مؤكدًا أن العام الجديد سيشهد تطورًا فى الخدمات التموينية، من بينها تقليص دورة استخراج البطاقات الجديدة والذكية، من عدة شهور إلى شهر أو أسبوع.

وأوضح أن تطبيق المنظومة الموحّدة للدعم، التى ستضم المقررات التموينية، والخبز، وتكافل وكرامة، ودعم الصحة، سيبدأ فى الربع الأخير من 2019، وسيكون استخراج البطاقات بدل الفاقد والتالف، والفصل الاجتماعى، عبر شبكة الإنترنت، وليس من خلال مكاتب التموين.

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