بالأرقام.. مبلغ خيالي من الأهلي لإنهاء "الشحات"

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العين الإماراتي

الاهلى

حسين الشحات

الانتقالات الشتوية

أكد النادي الأهلي أنه أرسل خطابا رسميا إلى نادي العين الإماراتي يطالب فيه بضم اللاعب المصري حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة يناير المقبل.

وأضاف النادي في بيان رسمي: "قامت إدارة التعاقدات بالنادى منذ تكليفها بهذا الأمر بإرسال عرض رسمى لنادى العين الإماراتى، لضم حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية"، وينتظر الأهلي الرد على العرض المشار إليه، مؤكدا أن ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب كلام مغلوط".

وقال مصدر مطلع بالأهلي أن الخطاب تضمن المبلغ الذي تقدم به النادي لضم الشحات ويبلغ نحو 27 مليون جنيه ما يعادل 1.5 مليون دولار.



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