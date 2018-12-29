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تجديد حبس نجل البلتاجى وشقيق معتز مطر 45 يومًا

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رفض استشكال صديق نجل "البلتاجي" على حبسه
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شيماء السيد

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الجماعة الارهابية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس أنس محمد البلتاجى، ومعاذ شقيق الهارب معتز مطر، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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