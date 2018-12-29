المشدد 15 عامًا لـ 3 عاطلين قتلوا مواطنًا لسرقة هاتفه

29 ديسمبر 2018 - 01:58 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من محمد يسرى عاطل، وأحمد أيمن عاطل، ووليد جمال عاطل، بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامهم بقتل مواطن لسرقة أمواله وهاتفه المحمول بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد زكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه محمد سيد عوض، بأن استدرجه المتهم الثالث لمسرح الجريمة، وأشهروا جميعًا الأسلحة البيضاء "مطوة _ سكين"، وانهالوا عليه طعنًا وضربًا، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة مملوكات المجنى عليه والهاتف المحمول الموصوفين بالتحقيقات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.