» المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة أموال شركة غاز

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم يونس سامى ميكانيكي بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة أموال الشركة المصرية لخدمات الغاز بالمعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهم يونس سامى "ميكانيكى" بالاشتراك مع آخرين، تهمة سرقة المبلغ المالي والمنقولات المبينة بالتحقيقات، والسيارة رقم "ه س ن _ 378"، والمملوكة للمجنى عليهما "الشركة المصرية لخدمات الغاز، وأحمد فتحى محمد" بطريق الإكراه، بأن أشهر المتهمين الأسلحة النارية وسلاح أبيض  فى والمجنى عليه،  وأجبروه على ترك السيارة ومتعلقاته، فشلوا بذلك مقاومته وبثوا الرعب فى نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المنقولات المذكورة.

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