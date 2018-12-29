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المشدد 3 سنوات لـ 4 بلطجية تسببوا فى إصابة طفل بالعمى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين وهم  عبد الرحمن عبد اللطيف، وعبد الله عبد اللطيف، وأكرم حمدى، وعمرو عيد "بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم باستعراض القوة، والتسبب في إصابة طفل بالعمى بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد زكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وأسندت النيابة للمتهمين وآخرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجني عليه الطفل مصطفى ياسر والمواطنين، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المعنوى والمادى بهم وفرض السيطرة عليهم، بأن أشهروا أسلحة نارية تجاههم وأطلقوا وابلا من الرصاص.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة إحداث عمدا الإصابة الموصوفة لدى الطفل مصطفى ياسر، وذلك بالتعدي عليه بفرد خرطوش، ما أدى لإصابته بعاهة مستديمة بفقد البصر في عينيه.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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