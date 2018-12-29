» مفاجأة جديدة تقلب الموازين فى انفجار أتوبيس الهرم

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أكد عبد الرازق حسين، صاحب الشركة المنظمة لرحلة الأتوبيس السياحي، أن الفوج السياحي الذي تعرض للعمل الإرهابي لم يكن مخططا لهم أن يكونوا في منطقة الهرم، معقبا: "أنا معرفش راحوا هناك ليه، ده تغيير خط سير".

وكشف "حسين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر أن الفوج السياحي جاء من الأقصر، وزار المتحف المصري، ثم خان الخليلي ومصر القديمة ثم توجه للمطار للسفر لبلادهم.

ولفت إلى أن الفوج السياحي كان في زار منطقة الأهرامات يوم 23 ديسمبر، موضحًا أنه تواصل مع مرشد الرحلة لأخر مرة صباح يوم الانفجار عند وصولهم للمطار من الأقصر.

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