معالج روحاني يغتصب ويعتدي جنسيًا على مئات النساء

29 ديسمبر 2018 - 11:42 ص

اتهم الادعاء في البرازيل معالجًا روحانيًا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد اعتقاله لما ورد على لسان مئات النساء اللاتي قلن إنه اعتدى جنسيًا عليهن بعدما ذهبن إليه طلبًا للإرشاد الروحاني أو العلاج.

وألقت السلطات القبض على المعالج الروحاني جواو تيشيرا دي فاريا هذا الشهر وتحتجزه منذ ذلك الحين.

وأصبح فاريا شهيرًا بعد أن استعرض أساليبه العلاجية في إحدى حلقات برنامج أوبرا وينفري التليفزيوني عام 2013 واجتذب الآلاف من داخل البرازيل وخارجها إلى مركزه الروحاني في بلدة أبادجيانيا الصغيرة بولاية جوياس في وسط البرازيل.

وزادت شهرته بفضل عمليات جراحية خارقة يقول إنه أجراها بيديه ودون تخدير.

وقال متحدث في بيان إن ممثلي الادعاء في جوياس وجهوا لفاريا أربعة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي أمس الجمعة. وقال فاريا مرارًا إنه برىء.

وقال ممثلو الادعاء إن الاتهامات ليست موجهة من برازيليات، فحسب بل تشمل أربع نساء من الولايات المتحدة وثلاث نساء من أستراليا وثلاثًا أخريات من أنحاء مختلفة من أوروبا.