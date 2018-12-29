  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
بشكل مفاجيء.. اختفاء حساب الداعية " العريفي"

بشكل مفاجئ.. اختفاء حساب الداعية "العريفي"

ارشيف

استقالة جماعية لمجلس إدارة المصري البورسعيدي

المصرف

بنك عالمي يسحب استثماراته من إسرائيل

دعوات بتعطيل آيات الجهاد في القرآن

دعوات بتعطيل آيات الجهاد في القرآن

أسرار جديدة لا تعرفها عن الشيخ " مصطفي إسماعيل"

أسرار جديدة لا تعرفها عن الشيخ مصطفى إسماعيل

مفتي العراق

مفتى العراق: الاحتفال بعيد الميلاد حرام شرعا

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "طول ما فيه إنجازات ستحدث عمليات إرهابية"

الزمر : ما حدث غدر بالمستأمنين الأجانب

الزمر: ما حدث غدر بالمستأمنين الأجانب

10 دول عربية لها علاقات دبلوماسية مع بشار

10 دول عربية لها علاقات دبلوماسية مع بشار

الداخلية

مقتل 40 إرهابيًا بالجيزة وشمال سيناء

بشكل مفاجئ.. اختفاء حساب الداعية "العريفي"

آخر الأخبار

بشكل مفاجيء.. اختفاء حساب الداعية " العريفي"
بشكل مفاجيء.. اختفاء حساب الداعية " العريفي"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

العريفي: استمتع بـ"كيسياك" الفوارة.. تشعل تويتر

#

القرنى يكشف عن ناديه المفضل

#

الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"

#

العريفي: "بلاش لعن"

اختفاء

حساب

العريفي

شكل مفاجيء

اختفى بشكلٍ مفاجئ حساب الداعية السعودي الشهير، الشيخ محمد العريفي، على "تويتر"، دون معرفة الأسباب؛ ما أثار قلقًا لدى متابعيه بشأن مصيره.

ويحظى الشيخ العريفي بمتابعة كبيرة جدًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يعتبر أكثر شخص عربي لديه متابعون على موقع "تويتر"؛ حيث يتابعه أكثر من عشرين مليون مغرّد.

ودشن ناشطون العديد من الأوسمة "هاشتاج" في هذا الخصوص، أشهرها "إيقاف حساب الشيخ محمد العريفي" و"اعتقال العريفي" و"كلنا الشيخ العريفي" وغيرها.

كما أعرب ناشطون عن خشيتهم من أن يكون الداعية "العريفي" تعرّض للاعتقال خصوصًا أن أجهزة الأمن السعودية اعتقلت نجله عبد الرحمن العريفي، قبل أيام قليلة، كما مُنع من الخطابة والتدريس منذ شهور في جميع مساجد المملكة.

من جانبه قال "عبد الله" نجل الداعية سلمان العودة إن "إيقاف حساب الشيخ محمد العريفي، خبر يؤكد سلسلة الكبت والقمع والإسكات.

وتأتي هذه الخطوة بالرغم من تدوينات العريفي علي حسابه على تويتر التى لا تتعدي المواعظ، وأذكار الصباح والمساء، بالإضافة إلى ترويجه لبعض الإعلانات والتي كان آخرها  الإعلان عن المياه الفوارة "كيسياك"، والتي تسببت في موجة من الهجوم عليه من قبل رواد تويتر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 15 من عناصر طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان
» بالصور.. يذبح والدته وشقيقاته ثم يحرقهن
» هذا ما قالته ماجدة الرومي عن أولى حفلاتها بالسعودية
» الأهلي يبحث عبور كمين «الداخلية» فى القاهرة الجديدة
» أسامة كمال: الرئيس السيسي ليس نبيًا
» أخبرته أنها ستنفصل عنه من أجل "المجد" لكن النهاية كانت مأساوية
» أخفى قتل زوجته بحيلة شيطانية .. لكن القدر كشفه بصدفة غريبة
» صفقة هجومية "سوبر" على أعتاب الأهلي
» آخر ما كتبه المعلق محمد السباعي قبل وفاته في حادث
» نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز
» نجل فنان شهير: أرجو منكم الدعاء لوالدي .. فحالته حرجة جدا

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي