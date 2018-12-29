استقالة جماعية لمجلس إدارة المصري البورسعيدي

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أعلن عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري تقديم المجلس استقالة جماعية من النادي البورسعيدي بعد أن رفضت الجمعية العمومية تقرير الميزانية، واختيار معتز مشكاك نائبًا للرئيس وعلى فكرى للعضوية.

وفاز على المرشح الوحيد على مقعد العضوية بعد اكتمال النصاب القانوني للحضور، وفاز معتز مشكاك بمنصب نائب الرئيس بإجمالي أصوات 344 متفوقًا علي محمد توفيق الحاصل علي 291 ووائل وحليقة الحاصل على 275.

ووافق علي الميزانية 171 وفى المقابل رفضها 1196، ما يعنى رفض الجمعية العمومية بالنادي اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس الإدارة.

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