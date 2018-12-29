الهضيبي: "القضاء على الإرهاب هو الحل"

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قدم الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي له، التعازي لأهالي ضحايا الحادث متمنيًا الشفاء للمصابين .

وأضاف "الهضيبي" خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "مساء دي إم سي"، أنه يجب تجنب تلك الحوادث بالقضاء على الإرهاب، مشددا على أن من يقوم بالحادث مصري مثلنا وهناك أسباب فكرية دفعته لتفجير نفسه، ويجب أن تقدم الدولة فكرة لمواجهة تلك الأفكار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والداخلية نجحت بشكل غير مسبوق في مواجهة الإرهاب، الذي تدعمه دول عظمى وأخرى معادية لمصر اختارت عدم المواجهة مع مصر ودعم الجماعات المتطرفة بدلاً من ذلك.

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