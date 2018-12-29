بنك عالمي يسحب استثماراته من إسرائيل

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ذكرت حركة مقاطعة إسرائيل أن بنك HSBC البريطاني، خامس أكبر مصرف في العالم، قرر سحب استثماراته من شركة "إلبت" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة.

وقالت الحركة عبر صفحتها على "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن البنك استجاب للضغط الشعبي وسحب استثماراته، بالكامل، من شركة السلاح الإسرائيلية "إلبت"، أكبر مصنع أسلحة في إسرائيل".

وتعمل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل "BDS " على إقناع مؤسسات استثمارية كبرى في العالم بسحب استثماراتها لحين "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

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