وهدان: إنهاء الحرب مع الجماعات الإرهابية بات قريبًا

29 ديسمبر 2018 - 09:56 ص

استنكر سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابي الجبان بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 10 من السائحين، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول أن تطل برأسها خاصة بعد انتعاش حركة السياحة في مصر ولكن إنهاء الحرب معها بات قريبًا.

وقال "وهدان" في تصريح صحفي له، إن هذه الأفعال الخسيسة لن تثني الدولة المصرية في القضاء على هذه العناصر الإرهابية المجرمة، مؤكدًا أن هدفهم الرئيسي هو زعزعة استقرار الدولة ونشر الفوضى، بأي طريقة ومهما كانت الوسيلة.

وشدد "وكيل النواب"، على أن الدولة المصرية تشهد نشاط على كل الأصعدة الاقتصادية وبنية تحتية في معادلات زمنية قياسية ما أشعل الحقد في نفوس الدول والجماعات الإرهابية المعادية والحاقدة على مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري يعلم حقيقة هذه الجماعات ولفظها في 30 يونيو.