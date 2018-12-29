» أسامة كمال: الرئيس السيسي ليس نبيًا

29 ديسمبر 2018 - 09:48 ص

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل حملا ثقيلا ويجب علينا أن نتحمله معه بدلاً من الانتقاد، معقبًا: "انحاز لمصر النظيفة الذكية".

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي "، المذاع على فضائية "دي إم سي" أن الرئيس السيسي ليس نبيًا، فهو رئيس يخطئ ويصيب مثله مثل كل البشر، معقبًا: "ولكن الفرق في الشيلة إللي شايلها".

وتابع أنه ما زال يوجد بعض الأخطاء، والشعب جزء من بعضها، والحكومة جزء من بعضها الآخر.