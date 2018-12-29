البدوى: العالم يعاني من الشذوذ الفكرى والإجرامى لجماعات العنف

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الإرهاب

دي إم سي

أسامة كمال

السييس

أدان الدكتور السيد البدوى العمل الإرهابى الخسيس الذى استهدف ضيوف مصر من السائحين والذي راح ضحيته ثلاثة من السائحين الفيتناميين مؤكدًا أن العالم أجمع أصبح يعانى من الشذوذ الفكرى والإجرامى لجماعات العنف والإرهاب فلم يعد يمر يوم إلا ونرى ونسمع عن سقوط ضحايا ومصابين لتلك الأيدى الآثمة فى أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور السيد البدوى أن مسيرة البشرية سوف تستمر كما كتب الله رغم أنف أعداء البشرية من القتلة الذين لن ينالوا من إرهابهم ما يسعون إليه أو يحاولون تصديره مشيرًا إلى انتباه العالم أجمع إلى تلك الفئة التي أصبحت محاصرة ومرصودة وبلا أية فاعلية إلا من ضربة "جبانة" بين الحين والحين أو من دولة إلى أخرى، مقدمًا التعازي فى ضحايا الحادث داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين.

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