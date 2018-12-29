المشاط تلتقى السفير الفيتنامي بالقاهرة

29 ديسمبر 2018 - 09:32 ص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وهالة زايد وزيرة الصحة، منذ قليل السفير الفيتنامي بالقاهرة في مستشفى الهرم، وذلك بعد زيارتهما بمصاحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للسائحين مصابي حادث المريوطية، للاطمئنان على حالتهم الصحية فور وقوع الحادث.

وقدمت وزيرة السياحة واجب العزاء للسفير في المتوفين، وأشارت إلى أن وزارة السياحة على أتم استعداد للتنسيق مع السفارة لتسهيل إجراءات سفر من يرغب من أسر المصابين للمجيء من فيتنام إلى مصر

وأكدت وزيرة الصحة أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لحالة المصابين من الحادث للتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية اللازمة لهم.

وفي سياق متصل تتقدم الدكتورة رانيا المشاط بخالص التعازي لنقابة المرشدين السياحيين وأسرة المرشد السياحي المصري إبراهيم حسين الذي توفى إثر هذا الحادث الأليم.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا حول الحادث فور وقوعه.