مقتل 40 إرهابيًا بالجيزة وشمال سيناء

29 ديسمبر 2018 - 09:24 ص

وجهت وزارة الداخلية، عدة ضربات أمنية ومٌداهمة أوكار عناصر إرهابية، كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية، وأسفرت الجهود عن مصرع 40 إرهابيًا بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

وأصدرت الداخلية بيانًا قالت فيه: "استمرارًا لجهود الوزارة بمجال مٌلاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية وتسعى لتصعيد مٌخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني ومحاولة النيل من مٌقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية".

وتابع البيان: "تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومٌداهمة أوكار تلك العناصر فى توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 40 إرهابيا على النحو التالى:"14 إرهابيًا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابيًا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، وعدد 10 إرهابيين بمنطقة مساكن ابني بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء".

واستطرد البيان: كما تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.