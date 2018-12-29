تعرف على أعلى سعر الدولار بالبنوك

29 ديسمبر 2018 - 09:19 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.87 جنيه للبيع و17.77 جنيه للشراء، وفي بنك مصر نحو 17.88 جنيه للبيع و17.77 جنيه للشراء.

وأعلى سعر كان بنك كريدي أجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.97 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 17.95 جنيه للبيع و17.85 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقى، وبنك إتش إس بي سي نحو 17.95 جنيه للبيع و17.86 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.