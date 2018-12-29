  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:35 ص
بحث متقدم
الداخلية

مقتل 40 إرهابيًا بالجيزة وشمال سيناء

دولار

تعرف على أعلى سعر الدولار بالبنوك

المرشد السياحي الراحل

3 معلومات تكشفها صفحة الفيس بوك للمرشد السياحي الراحل

أرشيفية

وفاة معلق رياضي شهير في حادث مروع

أتوبيس الهرم

فنان شهير: هذا ما حدث لمكتبي الملاصق لحادث أتوبيس الهرم

أتوبيس الهرم

سائق أوتوبيس الهرم يغير مجرى الأحداث بمفاجأة جديدة

صلاح

صلاح يفاجيء الجميع بالهجوم على جماهير "إنتر ميلان" بقوة

صورة من الحادث

"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف معلومة خطيرة عن الرئيس الأمريكي

خالد عكاشة

"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

تعرف على أعلى سعر الدولار بالبنوك

آخر الأخبار

دولار
دولار

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

#

تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

#

وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط

#

أغرب تعليق لـ"أديب" على تحريك سعر الدولار الجمركي

دولار

صرف

بنوك

سعر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.87 جنيه للبيع و17.77 جنيه للشراء، وفي بنك مصر نحو 17.88 جنيه للبيع و17.77 جنيه للشراء.

وأعلى سعر كان بنك كريدي أجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.97 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 17.95 جنيه للبيع و17.85 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقى، وبنك إتش إس بي سي نحو 17.95 جنيه للبيع و17.86 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أخبرته أنها ستنفصل عنه من أجل "المجد" لكن النهاية كانت مأساوية
» أخفى قتل زوجته بحيلة شيطانية .. لكن القدر كشفه بصدفة غريبة
» صفقة هجومية "سوبر" على أعتاب الأهلي
» آخر ما كتبه المعلق محمد السباعي قبل وفاته في حادث
» نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز
» نجل فنان شهير: أرجو منكم الدعاء لوالدي .. فحالته حرجة جدا
» ميشيل أوباما تزيح هيلاري من قمة الأكثر إثارة
» الاتحاد الأوروبي يشجب هجوم المريوطية الإرهابي
» مفاجأة مدوية يكشفها صاحب شركة أتوبيس الهرم
» هذا ما قاله السفير البريطاني عن حادث الهرم الإرهابي
» "الأعلى للإعلام" يطالب كل الوسائل بهذا الأمر الهام

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي