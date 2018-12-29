» أخبرته أنها ستنفصل عنه من أجل "المجد" لكن النهاية كانت مأساوية

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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يقتل حبيبته

تترك حبيبها

قُتلت سباحة أوليمبية روسية - 16 سنة - ب30 رصاصة بعدما أخبرت حبيبها أنها بصدد تركه من أجل التفرغ لعالم الشهرة والمجد في مجالها.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية،هجرت الروسية صافية أسكروفا حبيبها نيكيتا ماليجين للتركيز على المجد الذي ينتظرها وأخبرته بذلك لتتفرغ لمسيرتها الرياضية لكن النتيجة كانت مؤسفة حيث طعنها 30 مرة في الصدر والبطن حتى ماتت.

قالت تحقيقات الشرطة إن حبيبها السابق كان سباحا أوليمبيا أيضا لكن الحظ لم يحالفه كما فعل معها، وقال أحد المقربين منهما إنه أصبح غيورا خاصة عندما اشتبه في دخولها قصة حب جديدة، واعترف المشتبه به بجريمته ومثلها قائلا إنها أخبرته أن يذهب إلى الجحيم عندما طالبها بمواصلة علاقتهما معا.

أضاف أيضا أنه فقد السيطرة على أعصابه وطاردها بعد أول طعنة ومحاولتها الهرب، وأنه لم يدرك ما فعله إلا في طريق عودته للمنزل.

عثر على جثة الفتاة خلف سياج حديقة وكانت قد أخبر والديها أنها ستشترى شيئا ما بينما تقابل حبيبها السابق، وفازت صافيا بالمركز الثاني في بطولة الشباب الروسية لعام 2017.

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