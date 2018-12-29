3 معلومات تكشفها صفحة الفيس بوك للمرشد السياحي الراحل

29 ديسمبر 2018 - 08:37 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من صفحة المرشد السياحي إبراهيم حسين إبراهيم الذي راح ضحية حادث المريوطية الإرهابي .



وتكشف الصفحة الشخصية للراجل عن حبه الشديد لمدينة أسوان ، وذلك من خلال نشر صور كثيرة لها ، آخرها قبل وفاته بساعات .



وكما كشفت عن عشقه الكبير للنادي الأهلي وضيقه من سوء النتائج التي مر بها الفريق الأحمر قبل أسابيع .



كما أعلن عن دعمه لرئيس الأهلي محمود الخطيب في الجهود التي كان يقوم بها خلال الفترة الماضية لإنقاذ فريق الكرة.



وكانت مجموعة إرهابية مجهولة استهدفت أتوبيس سياحي بعبوة ناسفة مما أسفر عن وفاة 3 سائحين فيتناميين فضلًا عن المرشد السياحي المصري ، بالإضافة لإصابة 10 أخرون.





