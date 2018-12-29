  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:34 ص
بحث متقدم
الداخلية

مقتل 40 إرهابيًا بالجيزة وشمال سيناء

دولار

تعرف على أعلى سعر الدولار بالبنوك

المرشد السياحي الراحل

3 معلومات تكشفها صفحة الفيس بوك للمرشد السياحي الراحل

أرشيفية

وفاة معلق رياضي شهير في حادث مروع

أتوبيس الهرم

فنان شهير: هذا ما حدث لمكتبي الملاصق لحادث أتوبيس الهرم

أتوبيس الهرم

سائق أوتوبيس الهرم يغير مجرى الأحداث بمفاجأة جديدة

صلاح

صلاح يفاجيء الجميع بالهجوم على جماهير "إنتر ميلان" بقوة

صورة من الحادث

"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف معلومة خطيرة عن الرئيس الأمريكي

خالد عكاشة

"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

آخر ما كتبه المعلق محمد السباعي قبل وفاته في حادث

الصفحة الأخيرة

محمد السباعي
محمد السباعي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وفاة معلق رياضي شهير في حادث مروع

#

أغرب ما قاله حسن كامي لسائقه الخاص قبل لحظات من وفاته

#

شقيق ساطع النعماني: هذه آخر وصية له قبل وفاته

#

قصة أجمل حوار دار بين صلاح والطفل الظاهر معه بالصورة

احمد شوبير

محمد السباعي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لآخر تدوينة كتبها المعلق الرياضي الراحل محمد السباعي قبل وفاته في حادث أليم .

ونشر نشطاء صورة من حساب "السباعي" ، كتب فيها دعاء يوم الجمعة الماضية ، قائلًا: "اللهم في هذه الجمعة بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا تُرد وهب لنا رزقًا لا يُعد ، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يٌسد".

وكان العديد من العاملين بالوسط الرياضى نعوا "السباعي" وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو والإعلامي أحمد شوبير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أخبرته أنها ستنفصل عنه من أجل "المجد" لكن النهاية كانت مأساوية
» أخفى قتل زوجته بحيلة شيطانية .. لكن القدر كشفه بصدفة غريبة
» صفقة هجومية "سوبر" على أعتاب الأهلي
» آخر ما كتبه المعلق محمد السباعي قبل وفاته في حادث
» نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز
» نجل فنان شهير: أرجو منكم الدعاء لوالدي .. فحالته حرجة جدا
» ميشيل أوباما تزيح هيلاري من قمة الأكثر إثارة
» الاتحاد الأوروبي يشجب هجوم المريوطية الإرهابي
» مفاجأة مدوية يكشفها صاحب شركة أتوبيس الهرم
» هذا ما قاله السفير البريطاني عن حادث الهرم الإرهابي
» "الأعلى للإعلام" يطالب كل الوسائل بهذا الأمر الهام

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي