» آخر ما كتبه المعلق محمد السباعي قبل وفاته في حادث

29 ديسمبر 2018 - 08:23 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لآخر تدوينة كتبها المعلق الرياضي الراحل محمد السباعي قبل وفاته في حادث أليم .



ونشر نشطاء صورة من حساب "السباعي" ، كتب فيها دعاء يوم الجمعة الماضية ، قائلًا: "اللهم في هذه الجمعة بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا تُرد وهب لنا رزقًا لا يُعد ، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يٌسد".



وكان العديد من العاملين بالوسط الرياضى نعوا "السباعي" وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو والإعلامي أحمد شوبير.



