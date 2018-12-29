» آخر ما كتبه المعلق محمد السباعي قبل وفاته في حادث

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لآخر تدوينة كتبها المعلق الرياضي الراحل محمد السباعي قبل وفاته في حادث أليم .
ونشر نشطاء صورة من حساب "السباعي" ، كتب فيها دعاء يوم الجمعة الماضية ، قائلًا: "اللهم في هذه الجمعة بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا تُرد وهب لنا رزقًا لا يُعد ، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يٌسد".
وكان العديد من العاملين بالوسط الرياضى نعوا "السباعي" وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو والإعلامي أحمد شوبير.
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