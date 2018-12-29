» نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز

29 ديسمبر 2018 - 07:20 ص

فاجأت الفنانة نادية الجندي وسائل الإعلام بتصريحات مثيرة ، وذلك في معرض نفيها لشائعات انتشرت عن خطبتها.



وقالت "نادية" في حوار مع "زهرة الخليج" إنها لم تتزوج أو تخطب ، مؤكدة أنها ستعلن هذا الأمر إن حدث ، مضيفة: "أنا لسه صغيرة وزي القمر، وأقدر أحب وأتجوز وأعمل اللي أنا عاوزاه".



وأضافت: "بعض المواقع تكتب عمري بشكل خاطيء ، ولا أستطيع رؤية ما يقال على لساني بمعزل عما تكتبه الصحافة عن عمري ، فهم يزيدونه 12 سنة من عند أنفسهم ، وقد أرسلت لهم جواز سفري أكثر من مرة ليتأكدوا من خطئهم لكن لا حياة لمن تنادي".



وتابعت: "رغم شعوري أن الصحافة تتعمد إخفاء عمري الحقيقي لكني قررت تصحيح تلك المعلومة بعدما تجاهلتها في البداية".



