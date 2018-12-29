» نجل فنان شهير: أرجو منكم الدعاء لوالدي .. فحالته حرجة جدا

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سعيد عبد الغني

أحمد سعيد عبد الغني

طلب الفنان أحمد - نجل الفنان الكبير سعيد عبد الغني - بالدعاء لوالده ، مؤكدًا أن حالته حرجة للغاية .

وقال "عبد الغني" في تصريحات إعلامية: "والدي مريض منذ فترة بالتهاب رئوي حاد وتم نقله للمستشفى قبل 20 يومًا لكني لم ألمحس تحسنًا في حالته ولذلك قررت نقله لمستشفى آخر للحصول على عناية طبية أفضل".

وأضاف: "هو الآن على أجهزة التنفس الصناعي ، ومازال هناك بعض الوقت في ضوء معرفة حالته الصحية لاتخاذ القرار اللازم رفقة الأطباء .. أرجو منكم الدعاء له فحالته حرجة للغاية".

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