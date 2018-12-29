وفاة معلق رياضي شهير في حادث مروع

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ميدو

محمد السباعي

فجر الكابتن أحمد حسام "ميدو" - مدرب الزمالك الأسبق - مفاجأة محزنة لجماهير الكرة المصرية بإعلانه وفاة الكابتن محمد السباعي - المعلق الرياضي.

وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : " لا حول ولا قوة إلا بالله..حزنت جدا لسماع خبر الأستاذ القدير محمد السباعي".

وأضاف:" الله يرحمه كان رجل محترم علاقته طيبة بالجميع وكان معلق مميز حدا..الله يرحمه ويغفر له".

وكانت وسائل إعلامية ذكرت أن السباعي توفي في حادث مروع أثناء قيادته لسيارته.

وعمل الراحل من خلال تقديم برنامج تحليلي لمباريات الدوري عبر قناة "DMC سبورت" والحياة وغيرها من القنوات.

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