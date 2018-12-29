فنان شهير: هذا ما حدث لمكتبي الملاصق لحادث أتوبيس الهرم

29 ديسمبر 2018 - 06:57 ص

طمأن الفنان محمد رحيم جمهوره على صحته بعد تداول أخبار عن وقوع حادث تفجير أتوبيس الهرم قرب مكتبه .



وقال "رحيم" في بيان نشره على صفحته بـ"انستجرام" : "يا جماعة أنا بشكر كل أصدقائي الغاليين وكل جمهوري الحبيب وكل النجوم اللى كلموني علشان يطمنوا عليا علشان مكتبي في المريوطية اللى على مقربة من الحادث الإرهابي الغاشم اللى حصل النهارده".



وأضاف: أاحب اقولهم إني كويس وبخير وإني كنت عزلت من المكان ده من فتره وأنا الحمد لله بخير وبتقدم بخالص وأحر التعازي لأسر الضحايا من مصر ودولة فيتنام وإن شاء الله دايما مصر آمنة وبخير وربنا يبعد عننا أي حاجه مش حلوة ولعن الله الإرهاب الخسيس والجبان".

