سائق أوتوبيس الهرم يغير مجرى الأحداث بمفاجأة جديدة

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أتوبيس الهرم
أتوبيس الهرم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشف نور الدين عبد ربه محمود - سائق أوتوبيس الهرم السياحي - مفاجأة جديدة عن الحادث نافيا ما قاله صاحب الشركة السياحية المنظمة للرحلة عن مخالفة الأوتوبيس لخط السير المتفق عليه .

وقال "عبد ربه" في تصريحات صحفية إنه فوجئ لدى وصوله ملف شارع اللبيني "لقيت حاجة انفجرت جوا العربية.. الأتوبيس ادمر"، مضيفا: "الناس اللي في الشارع فتحولي الباب ونزلوا المصابين لحد الإسعاف ما وصلت" حسب "مصراوي".

وأكد السائق من داخل مستشفى الهرم أن الأتوبيس لم يخالف خط سيره :"أتوبيسات السياحة ملهاش خط سير محدد أهم حاجة طريق عمومي مش مهجور"، مختتما حديثه: "مافيش حد ضرب نار.. مسمعناش صوت رصاص كانت حاجة عملت بوم مرة واحدة".


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