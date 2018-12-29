السعودية تدين حادث أتوبيس المريوطية الإرهابي

29 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة تقل سائحين من دولة فيتنام في منطقة المريوطية في الجيزة.



وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مجددا "تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".

