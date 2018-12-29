شاهد: رسالة هامة من "أديب" لوزيرة السياحة

29 ديسمبر 2018 - 01:00 ص

دعا الإعلامي عمرو أديب، وزيرة السياحة إلى أن تصطحب معها عدد من المرشدين ويتوجهوا غدًا لوضع أكاليل من الزهور أمام سفارة فيتنام، بعد وقوع حادث ارهابي استهدف أتوبيس سياحي به فوح من السياح الفيتناميين.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هذه الصورة سيكون لها آثر طيب في العالم، وبحيث تنتشر صورة عن مصر أنها تهتم بمصابيها، مضيفا: "عايزين رويترز تنشر الصور دي".

