» مفاجأة مدوية يكشفها صاحب شركة أتوبيس الهرم

29 ديسمبر 2018 - 12:50 ص

كشف عبدالرازق حسين، صاحب الشركة المنظمة لرحلة الأتوبيس السياحي، عن أن الفوج السياحي جاء من الأقصر اليوم، وزار المتحف المصري، ثم خان الخليلي ومصر القديمة ثم توجه للمطار للسفر لبلادهم.



وأوضح "حسين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الفوج السياحي الذي تعرض للعمل الإرهابي لم يكن مخطط لهم أن يكونوا في منطقة الهرم، مضيفًا: "أنا معرفش راحوا هناك ليه.. ده تغيير خط سير".

