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"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

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"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

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كشف الإعلامي والبرلماني، سعيد حساسين، عن الأسباب الحقيقية وراء الهجوم الإرهابي على الأتوبيس السياحي في الهرم.
وأوضح "حساسين"، في برنامجه "انفراد" على فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة: أن "أول الأسباب أن مصر بدأت في التعافي واستعادة السياحة مرة أخرى".
وأضاف "حساسين" أن السبب الثاني أن مصر تقدمت بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، فهناك رغبة لدى دول وأهل الشر في ألا تنظم مصر البطولة.
وأشار "حساسين" إلى أن موقع بيزنس إنسايدر يقول إن مصر ستكون الوجهة السياحية الرئيسية الفترة المقبلة لما تتمتع به من مناظر ومشاهد خلابة، وستتخطى أكثر من 10 مليون زائر، ما أغضب كلاب أهل الأرض.


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