» هذا ما قاله السفير البريطاني عن حادث الهرم الإرهابي

أدان جيفري آدمز، السفير البريطاني بالقاهرة، الحادث الإرهابي الذي استهدف مساء الجمعة حافلة سياحية في منطقة المريوطية بالجيزة.



وقال آدمز، عبر تدوينة على حسابه بموقع تويتر: "نتقدم بالمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث اليوم بالجيزة، وللحكومة والشعب المصري.. المملكة المتحدة تقف مع مصر في الحرب على الإرهاب".

