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بشأن حادث المريوطية الإرهابي..

"مدبولي": تواصلنا مع السفارة الفيتنامية لتوضيح هذا الأمر

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور مصصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حادث المريوطية الإرهابي، الذي وقع مساء اليوم الجمعة، أسفر عن وفاة شخصين فورا، والثالث هو مشرف الأتوبيس المصري الذي توفي منذ قليل بالمستشفى.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم التواصل مع السفارة الفيتنامية لتوضيح ملابسات الحادث.
وأكد ن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول نفسه إتيان أفعال من شأنها التأثير على أمن هذا الوطن وتهديد سلامة أبنائه وزواره.
ووجه مدبولي خلال زيارته مصابي حادث المريوطية الإرهابي برفقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمستشفى الهرم، بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وشدد على تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحادث في أسرع وقت، وتقديم مرتكبيه للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.
وشدد مدبولي على أن هذا الحادث لن يثنى المصريين عن استكمال مسيرتهم لبناء الوطن، مؤكدا ضرورة تكاتف كل دول العالم لمواجهة الأعمال الإرهابية.

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